Attenzione, è sparito il gattino Zoppas: “Socievole e innocuo, riportiamolo alla sua colonia felina”

A RADIO ZAMPETTA SARDA, MARIA VITTORIA LANCIA UN APPELLO PER LA SCOMPARSA DI ZOPPAS, IL MICIO SOCIEVOLE E INNOCUO.

SPARITO ZOPPAS!

gatto maschio di razza europea con mantello bianco e tigrato bruno, microchippato e appartenente alla colonia felina protetta del quartiere Cappuccini. Socievole e innocuo, è stato visto l’ultima volta il 24 agosto in via Nizza.

Per qualsiasi informazione chiamate immediatamente

Mavi 3479494194

Mauro 346 3655666

Nabil 339 6401184

Stella 340 3100629

SMARRIMENTO SASSARI

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085