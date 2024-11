Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Attenzione, continuano i furti d’auto nella notte a Cagliari: “Aiutatemi a ritrovare la mia 500 rubata in via Rossini”. L’appello disperato di Letizia Autuori a Casteddu Online, che racconta: “Oggi ad un’altra ragazza che abita in via Siviglia hanno rubato la stessa auto, una Fiat 500”. Il blitz in via Rossini è invece avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I due raid potrebbero essere stati effettuati dalla stessa banda: la fiat 500 è una delle utilitarie più diffuse a Cagliari, i ladri potrebbero avere interesse anche al mercato dei ricambi d’auto da smerciare facilmente. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Chiunque avesse notizie della 500 rubata con targa FE067AC può chiamare al numero 3466847375.