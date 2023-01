Attenzione, 23 assunzioni a tempo indeterminato all’agenzia Forestas: oggi ultimo giorno per candidarsi

Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 23 unità di personale da inquadrare presso i servizi dell’Agenzia Forestas, nella categoria c – livello retributivo C1 – profilo professionale “istruttore amministrativo”, di cui n. 9 unità riservate al personale di ruolo dell’Agenzia Forestas.

DATA DI SCADENZA: 09 GENNAIO 2023 – 23:59

È indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 23 unità di personale da inquadrare presso l’Agenzia Forestas, nella categoria C – livello retributivo C1,

profilo professionale “istruttore amministrativo”, di cui n.9 unità riservate al personale di ruolo dell’Agenzia Forestas;

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., tenuto conto del Piano triennale del fabbisogno di personale approvato dall’Agenzia Forestas, i candidati vincitori del concorso saranno

assegnati come di seguito indicato:

n.11 posti destinati al Servizio Personale e AA.GG. di cui n.2 destinate a supporto del Direttore generale;

n. 5 posti destinati al Servizio Contabilità e Bilancio;

n. 7 posti destinati ai Servizi Territoriali.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero avere la titolarità di uno degli altri status previsti dall’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

b) avere un’età non inferiore ad anni 18;

c) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;

f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;

g) avere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo, secondo la normativa applicabile;

h) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado che consente l’accesso all’Università.

Il candidato, per poter presentare la propria candidatura, deve obbligatoriamente essere in possesso dello SPID, CIE o CNS.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, il seguente link https://candidaturespid.software-ales.it

Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato dovrà selezionare la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata.

(fonte: sardegnalavoro.it)