Assemini, via libera del Consiglio comunale al progetto guida di “Pixina Matzeu”

Sono ben 72226 i metri quadri di sottozona G1.6 del Puc interessati dallo sviluppo del progetto guida che l’Assessore all’urbanistica Gianluca Mandas ha illustrato al consiglio comunale di Assemini. Un progetto che si identifica in 5 comparti di attuazione che costituiscono gli ambiti territoriali minimi entro cui l’intervento dev’essere realizzato da più aventi titolo, attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di uno strumento urbanistico attuativo. Le aree interessate dall’intervento confinano con la fantastica pineta di villa Asquer e la strada provinciale Sestu – Elmas. L’intervento costituisce la realizzazione di volumi destinati ai servizi generali soggetti comunque ad un complesso sistema attuativo in cui tra le altre cose, si inserisce una vicenda legale che risale al 1992, anno in cui nell’atto di convenzione della lottizzazione denominata “Piscina Matzeu”, venne ceduta una porzione di territorio al Comune. La porzione in questione è stata oggetto di tentativo di usucapione, un procedimento al quale il Comune di Assemini si è opposto con un ricorso in sede civile tutt’ora in corso e su questo punto ha sviluppato il suo intervento in Consiglio comunale il consigliere del Partito Sardo d’Azione Gigi Garau che ha richiesto di prendere visione integrale del parere legale richiesto al legale del Comune che segue la vicenda.

Lo stesso consigliere si è soffermato sulle lungaggini burocratiche che talvolta impongono tempi di trattazione lunghissimi che frenano e talvolta bloccano gli investimenti di coloro che da imprenditori vogliono creare volani economici importanti per la comunità asseminese. Garau ha più volte richiamato il concetto di “iper burocratizzazione” di certe materie che rendono quasi impraticabile lo sviluppo di progetti importanti, come in questo caso dove oltre agli insediamenti di importanti servizi generali, si possono migliorare porzioni di territorio sia dal punto di vista dell’assetto viario che di quello del contenimento del rischio idrogeologico. Nel dichiarare il proprio voto favorevole, il consigliere sardista si è augurato che le aree pianificate nel PUC come zone servizi e zone artigianali devono attrarre investimenti importanti, in modo da dare respiro ad un economia contratta e depressa come quella del territorio asseminese. Sulla stessa linea di Garau si è pronunciato il consigliere del Pd Francesco Lecis che ha condiviso l’intervento del collega e il consigliere di Sardegna 2020 Francesco Desogus. Alla fine la proposta è stata votata all’unanimità dall’intero consiglio comunale.