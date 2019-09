Capoterra, c’è una gigantesca statua di Sant’Efisio nel cuore di piazza Borsellino

L’opera di ammodernamento e abbellimento del territorio di Capoterra prosegue senza sosta. Ad accrescere il patrimonio storico e culturale della comunità capoterrese è stata la sistemazione della gigantesca scultura raffigurante il guerriero nuragico in Piazza Borsellino, all’ingresso del paese. La statua, inaugurata il 1 maggio scorso in occasione della festa di Sant’Efisio, si trovava sino a questa mattina nel viale intitolato all’omonimo martire guerriero nei pressi dell’ufficio turistico in località Maddalena spiaggia.

Trasportato e imbragato con l’intervento di un camion dotato di gru, il gigante guerriero, del peso di 10 tonnellate, è stato così posizionato al centro di Piazza Borsellino, alle porte del paese. Esprime soddisfazione per la dislocazione della statua il Sindaco Francesco Dessì: ” Quest’opera scultorea determina un accrescimento e un percorso di valorizzazione della cultura inestimabile per la nostra comunità”. Anche l’assessore con delega all’arredo urbano Silvano Corda manifesta il suo apprezzamento per l’intervento di stamane: ” Un grande riconoscimento va in primo luogo al Sindaco che col suo intuito ha dato il via a un nuovo percorso culturale di rinascita artistica del territorio. Nella stessa misura intendo congratularmi con gli scultori che hanno lavorato per mesi alla realizzazione della scultura, dotata di grande rilevanza storica e artistica”