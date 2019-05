Assemini, un cimitero pieno di disagi e ostacoli: è polemica in consiglio comunale

Assemini, la cittadina dell’hinterland cagliaritano che conta 27.000 abitanti e che vede l’area cimiteriale ormai quasi completamente occupata dai loculi, i decessi sono tanti e la disponibilità di loculi poca, per questo motivo i responsabili del Comune, all’occorrenza utilizzano loculi già precedentemente acquistati da privati cittadini che solitamente cercano un “ricongiungimento” famigliare da defunti.

Infatti capita sempre più di frequente che dei due loculi affiancati e acquistati da un unico nucleo famigliare dove viene tumulato uno dei due coniugi a fianco viene poi tumulato uno sconosciuto, ovvero un defunto che in pratica utilizza la lastra di marmo unica installata dai proprietari del loculo.