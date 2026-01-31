Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Assemini hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio, culminata con l’arresto in flagranza di un 21enne residente a Ussana, di professione cameriere e già noto alle Forze di Polizia.

L’attività investigativa ha avuto il suo fulcro in un capannone situato in località “Su Carroppu”, di cui il giovane è risultato essere l’affittuario. Durante la perquisizione d’iniziativa eseguita all’interno della struttura, i militari hanno rinvenuto circa 1.610 grammi di hashish. La sostanza, già suddivisa in panetti pronti per la distribuzione, era stata accuratamente occultata in diversi punti dell’immobile, in particolare all’interno di una scrivania e tra alcuni rottami accatastati.

Nel corso delle medesime operazioni, l’attenzione dei Carabinieri si è estesa anche ad alcuni veicoli presenti nel sito. Tra questi è stato individuato un motociclo SH 150 privo di targa che, a seguito di immediati accertamenti, è risultato essere provento di un furto denunciato in precedenza. Il mezzo è stato recuperato e prontamente restituito al legittimo proprietario, un 68enne di Cagliari.

Il giovane è stato dunque dichiarato in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Una volta ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo stabilito per la mattina odierna.