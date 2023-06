Assemini, scopre di avere un tumore dopo 4 anni: “Dolori fortissimi alla schiena, sono vivo per miracolo”

“Ho vinto io, sono vivo per miracolo”. Ha la forza di fare il segno di vittoria con la mano destra Luca Gavini, ottico di 41 anni residente ad Assemini e conosciutissimo, per la sua attività, a Cagliari. In un anno ha visto scorrere davanti tutta la sua vita. Lui, atletico e amante dei viaggi e delle crociere, dal 2018 ha iniziato a convivere “con il mal di schiena”. All’inizio pensa che sia qualche acciacco dovuto all’età che avanza, ma con il passare dei mesi i dolori aumentano. E allora, coscienziosamente, decide di rivolgersi ai medici: “Ho fatto risonanze magnetiche, ecografie addominali, ma non hanno mai portato a nulla. Ho pagato fior di quattrini”, ricorda Gavini. I dolori non diminuiscono e un anno fa va dal suo medico di famiglia: “Avevo un piccolo fastidio nella parte sinistra dell’inguine, mi ha fatto fare un’ecografia total body e solo in quell’occasione il tecnico ha notato una macchia nera. Era lunga circa sei centimetri ed è cresciuto nel tempo oltre i dieci, era un tumore al muscolo in una zona molto particolare, tra vasi sanguigni e colonna vertebrale, ed era incastrato lì dal 2018”. Gavini sbianca, non vuole credere, almeno all’inizio, a quello che gli stanno dicendo. Altro che mal di schiena, un bruttissimo e complicatissimo cancro.

“Il tumore è arrivato a piegarmi due vertebre. Ho fatto altre risonanze, Tac e Pet, hanno iniziato a seguirmi tra il Policlinico di Monserrato e l’Istituto nazionale dei tumori di Milano”. E il calvario va in scena: “Tanti cicli di chemio, poi l’antibiotico e una medicina così forte che, se da un lato mi ha aiutato, dall’altro mi ha trasformato i polmoni in cartone, tanto che ho avuto una polmonite bilaterale acuta con sversamento di liquido. Oltre a una controindicazione della chemio che mi ha portato a una neuropatia sensoriale, cioè non potrò più fare immersioni perchè ho perso la sensibilità a mani e piedi. Due mesi fa mia moglie mi ha salvato la vita per dieci secondi. Ho avuto una sincope e sono svenuto a casa. È stata rapida nel sollevarmi le gambe e chiamare il 118”. Ieri l’intervento decisivo, incrociando le dita, nell’ospedale lombardo: “Dalle 7:15 alle 15:30 sono rimasto sotto i ferri e mi hanno asportato il tumore. Ora dovrò seguire varie cure per anni, ma ho vinto io”, ripete, felice ma affaticato, Luca Gavini. Che si è posto anche un obbiettivo: “Spero, quanto prima, di avere le forze per tornare a fare una delle mie amate crociere”.