Assemini, rinasce con una veste nuova il campo di calcetto di via Oslo

Assemini, rinasce il campo di calcetto di via Oslo e lo fa con una veste completamente nuova: 1 campo da calcetto rinnovato; 3 campi da Padel costruiti ex novo; 1 nuovo campo da Basket 3vs3; 1 campo da beach volley/tennis; spazio per la palestra all’aperto, giochi per bambini e area e punto ristoro.

Il vicesindaco Gianluca Mandas: “I lavori sono di inizio imminente anche perché il gestore vorrebbe quanto prima aprire. Si tratta di un intervento di riqualificazione da circa 120 mila euro. Siamo molto soddisfatti perché rientrava tra i nostri impegni programmatici. Per anni lo spazio è risultato inoperativo e spesso oggetto di atti vandalici. Con una sinergia con i privati stiamo riuscendo a riqualificare e restituire uno spazio sociale e sportivo per i cittadini. Siamo impegnati a programmare e attuare ciò che riteniamo necessario per la città lo facciamo con passione e determinazione, facciamo quello che i cittadini ci hanno chiamato a fare”.