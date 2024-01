Assemini, raffica di schianti sulla strada accanto a Macchiareddu: “Mettete luci o presto piangeremo i morti”

Troppi incidenti sulla Seconda strada nella zona industriale di Assemini, tra Macchiareddu e Grogastu. Gli ultimi due schianti due giorni fa, protagonisti un’auto e un furgone che sono andati a sbattere contro l’isola spartitraffico. Scene che, purtroppo, si ripetono da anni. E Emilio Garau, presidente della Prociv Augustus di Assemini, lancia un appello a tutte le istituzioni: “Dopo l’ennesimo incidente, ho inviato a vari enti una nota segnalando l’estremo pericolo derivante dalla totale assenza di impianti di illuminazione e dalla scarsa segnalazione sia della rotonda stradale e sia dell’isola spartitraffico”.

“La strada, che nel suo proseguo diventa Sp1, riveste carattere di grande importanza in quanto in essa insiste il traffico per la casa circondariale “Ettore Scalas”, il parco regionale del Gutturu Mannu, Wwf, Capoterra e Santadi. Da tener presente che a seguito degli innumerevoli incidenti accaduti, per lunghi periodi, la rotonda stradale e/o isola spartitraffico in questione sono rimaste totalmente prive di segnalazione previste dal codice della strada aumentando la pericolosità all’imbrunire. In data 18 dicembre 2023 la risposta del Cacip con la quale scarica la responsabilità della strada ad altri Enti e dove (non si capisce a che titolo) dichiara che tutti gli incidenti accorsi sono dovuti alla forte velocità con cui gli utenti percorrono la strada, ignorando che la vera causa degli incidenti è la totale mancanza di illuminazione sia sulla rotonda e sia sull’isola spartitraffico e una segnaletica verticale adeguata, allo stato attuale è quasi del tutto inesistente a causa degli innumerevoli incidenti accorsi. A oggi la situazione è sempre la stessa buio pesto e mancanza di segnaletica idonea, l’unica cosa che cambia è il numero di incidenti che continua a crescere a dismisura, l’ultimo accaduto durante la notte scorsa. Probabilmente, chi di competenza interverrà solo quando ci saranno i morti. Che tristezza giocare sulla pelle delle persone”.