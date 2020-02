Assemini piange Stefano Boi, è morto il 22enne rimasto ferito nello schianto sulla 196

Non ce l’ha fatta Stefano Boi, il 22enne di Assemini rimasto ferito nell’incidente tra due furgoni, avvenuto lo scorso venti febbraio sulla Ssn196, all’altezza di Decimomannu. Il giovane era il passeggero del furgone della Bartolini che, all’improvviso, aveva invaso la corsia opposta. In seguito allo schianto aveva perso la vita un 58enne di Oristano. Boi era entrato in coma e, per otto giorni, ha lottato nel reparto di Rianimazione del Brotzu. I medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte, ma oggi il suo cuore ha cessato di battere. Il ventiduenne aveva detto “sì” alla donazione dei suoi organi. Una scelta che consentirà, ad altre persone, di poter continuare a vivere.