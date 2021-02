Assemini, nuovo boom di guariti dal Covid: in città rimangono 81 positivi

Continuano a calare i casi di Coronavirus ad Assemini. In città, nell’ultima settimana, sono guariti diciannove residenti: tra loro c’è chi ha dovuto attendere i canonici quindici giorni prima di uscire dal tunnel del contagio e chi, come in tanti altri casi, anche di più. Ma ciò che è importante è che il saldo tra guariti e nuovi positivi è a favore dei primi: diciannove “contro” tredici. E, attualmente, ci sono ancora ottantuno contagiati dal Covid-19. Numeri che, ovviamente, fanno capire ancora di più quanto sia importante seguire tutte le regole anti contagio, come ricorda la sindaca Sabrina Licheri, che ha pubblicato qualche ora fa tutti gli uliimi aggiornamenti sulla diffusione del virus in città.

“Lunedì scorso 1 febbraio i concittadini positivi al covid erano 87. Oggi con 13 nuovi contagi e 19 guarigioni, registriamo 81 persone positive. Continuiamo a rispettare le regole che ben conosciamo: regole semplici che funzionano. Mascherina, lavarsi spesso le mani e distanziamento. Forza”.