Si disputerà nel campo sportivo di via Pasolini, dedicato proprio ad Alessandro Francesco Sanna, un torneo di calcio per ricordare il calciatore 19enne che due anni fa, dopo una serata trascorsa in allegria, non ha più fatto rientro a casa: 2 ragazzi e 2 ragazze in tutto persero la vita in viale Marconi, un’alba di sangue che segnò la città e tutta l’isola.

Vite che si sono spezzate in un attimo, ma che non ha cancellato il calore e l’amore che ancora oggi battono nei cuori di chi mai li ha dimenticati. E ad Assemini, dalle ore 19,30, per tre sere si giocherà in memoria di Alessandro, di quel giovane bello, che aveva tanti amici e una famiglia unita nei valori e nell’affetto: “Ci sono fiori che sbocciano solo per un istante, lasciando un profumo che rimane nel cuore per sempre, tu eri quel fiore speciale”.