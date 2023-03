Assemini, Niside Muscas è la candidata a sindaca ufficiale del centrodestra: via alla grande sfida per il Municipio. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno scelto: sarà una donna la leader del centrodestra alle prossime elezioni politiche di Assemini, il comunicato è ufficiale. La scelta è ricaduta su una persona molto stimata in paese, con grande esperienza amministrativa visto il suo lavoro svolto al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una donna che potrebbe riportare la politica asseminese in una condiziona anche meno velenosa, dopo le diatribe degli ultimi anni con l’amministrazione del M5S. Restano da convincere due partiti della coalizione, l’Udc e il Psd’Az, ma i giochi sono praticamente fatti.

Anche perchè le scelte decisive in questo momento sembra farle in Sardegna e non solo il partito di Giorgia Meloni: Fdi, che con i suoi candidati ha vinto tutti i collegi nell’Isola, detta i tempi e la decisione di candidare a sindaca Niside Muscas è arrivata anche con il sì delle segreterie politiche regionali. “Avrò bisogno di tutti voi, perché come vogliamo Assemini e cosa vogliamo per Assemini dobbiamo deciderlo insieme”, le prime parole di Niside Muscas su Fb in vista della candidatura.