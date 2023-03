Poetto, i runner raccolgono i rifiuti dal litorale con guanti e sacchi alla mano

Oggi, domenica 19 marzo, è andata in scena la seconda edizione di Plogging – Passeggiata “pulita” per Cagliari: sono stati 145 i partecipanti – tra uomini, donne e bambini – che hanno scelto di presentarsi alle 9 di questa mattina presso l’Anfiteatro di Marina Piccola con guanti e sacchi alla mano.

L’EVENTO – Il plogging, che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre o si fa jogging, è giunto alla sua seconda edizione cagliaritana. Il gruppo di volontari, identificabile dalle maglie bianche omaggiate dallo sponsor, ha corso e camminato per circa 6 km fino all’Ospedale Marino, tra spiaggia e lungomare.

Il maestrale e le mareggiate degli ultimi giorni hanno portato in spiaggia importanti quantità di rifiuti: a ritmi diversi, tutti i partecipanti ne hanno raccolto una gran parte. I principali responsabili dell’inquinamento delle nostre spiagge sono sempre gli stessi: mozziconi di sigaretta e sacchetti di plastica, rifiuti che impiegano dai 12 ai 30 anni per degradare, una volta gettati in mare o in spiaggia. Sono stati raccolti inoltre una nassa, un carrello senza una ruota, 5 sdraio da mare e 3 ombrelloni.

PLOGGING 2023 – Anche quest’anno il bilancio dell’evento, che ha solo 2 anni di vita, è stato più che positivo, data la curiosità e la crescente partecipazione da parte della comunità cagliaritana: una bella domenica di sport, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della sensibilizzazione sulla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane.

Plogging 2023 è un evento ludico-sportivo organizzato dal Presidente del Rotary Club Cagliari Est Paolo Lusci in collaborazione con il Rotaract Club Cagliari Est e l’ASD Cagliari Marathon Club, e con il patrocinio del Comune di Cagliari e di Cagliari Turismo.