L’ennesima perdita che lascia sgomenti. Se ne è andato improvvisamente Alessio Collu, dipendente de “LAssistenza Srl” che si occupa di soccorso stradale. Conosciuto in zona e amatissimo anche dai colleghi e dagli amici che oggi lo piangono sgomenti.

“Ciao amico mio non ci posso credere sono contento di poter dire che ti ho conosciuto mi mancherà parlare con te”, si legge in un messaggio social.

“Con la tua velocità sul lavoro ci stupivi ogni giorno.

Questa volta sei stato troppo veloce nel lasciarci, lasciandoci di stucco e con le lacrime agli occhi.Ciao Ale” le parole commosse del titolare Salvatore Niola.