Assemini, ladre incastrate dalle telecamere: “Hanno rubato scarpe Calvin Klein e una felpa CafèNoir”

Sono entrate poco dopo le venti nel negozio di via Sardegna ad Assemini, gestito da Maurizio Mameli e dai suoi parenti, e sono andate via con un paio di scarpe e una felpa senza pagare. Le ladre (una, in particolare, con i capelli scuri, si vede mentre infila nella sua borsetta le scarpe) sono state però riprese dalle telecamere di sicurezza del negozio. E lo stesso titolare ha pubblicato il video nei gruppi Facebook di Assemini: “Volevo avvisare la signora mora e la signora bionda che ieri sera sono entrate nel negozio di scarpe di via Sardegna ad Assemini verso le 8 di sera di riportare le scarpe o i soldi onde evitare spiacevoli conseguenze e pubblicazione del video di faccia e il rischio di essere disturbate a casa stasera. Grazie”. Contattato dalla nostra redazione, il commerciante spiega che “sono state rubate un paio di Calvin Klein bianche, modello Air Force, del valore di più di cento euro, e una felpa di marca, della CafèNoir”.

“Ho un altro video dove si vedono bene in faccia. Nelle prossime ore andremo a sporgere denuncia regolare dai carabinieri”.