Cagliari, terribile incidente per il Gran Maestro della massoneria: “Scaraventato a trenta metri di distanza”. Gian Franco Pilloni, leader della massoneria cagliaritana, racconta così dall’ospedale il brutto incidente in cui è stato coinvolto: “Pubblico questa foto con il solo intento di tranquillizzare tutti i Fratelli, gli amici e conoscenti- scrive su Fb- il mio telefono squilla in continuazione, ma non è in mio possesso ( lo tiene in custodia mio figlio Cristian) perché in ospedale non posso e non sono in condizioni di tenerlo.

Purtroppo martedì mentre attraversavo le strisce pedonali sotto il mio sono stato travolto da un’auto guidata da una signora. Sicuramente la scarsa visibilità dovuta alla forte pioggia non mi ha visto e travolgendomi e scaraventandomi a 30 metri di distanza ( così mi ha riferito mio figlio scampato per miracolo a essere preso in pieno anche lui).

Chiedo scusa a tutti gli amici che mi chiamano, purtroppo ho riportato la frattura della spalla sinistra e otto costole. Quell’ultimo non mi permette di fare sforzi, neanche parlare, respiro a mala pena. Se accelero il respiro mi vengono dolori allucinanti. La cosa buona è che pur aver riportato un trauma cranico, con una leggera frattura, non ho riportato nessuna lesione interna. Lo stesso per gli altri organi vitali dell’addome.

Ringrazio Dio e i Santi che mi hanno protetto perché poteva finire molto peggio.

Con la stima di sempre, col dovuto rispetto un grande abbraccio a Tutti voi amici e Fratelli Cari”, conclude Gian Franco Pilloni dopo lo scampato pericolo.