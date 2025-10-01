Assemini in lutto: addio a una giovane mamma che ha perso la vita improvvisamente. Si chiamava Manuela Carboni e un brutto male l’ha portata via.

Decine i messaggi dedicati alla donna: “Eri un fiore gentile e la tua morte prematura è difficile da accettare, quando si pensa di avere ancora tanta vita davanti”.

Dolce, bella, gentile: così era Manuela. Amava correre e amava tantissimo la sua famiglia. “È incredibile pensare come il destino possa intrappolarci tra le sue spine ed essere cosi crudele e spietato, sabotando tragicamente i sogni, i progetti, le speranze di una giovane mamma” si legge tra le tante dediche per Manuela.

Un giorno triste per tutta la comunità che si stringe alla famiglia della donna che amava correre e sorridere.