Ss195 in tilt: pauroso incidente stradale, 3 mezzi coinvolti e una macchina ha rischiato di finire in mare. Il sinistro è avvenuto prima dell’imbocco per la quattro corsie, direzione Cagliari. Ci sono feriti.

Il traffico è completamente paralizzato, si cammina a passo d’uomo, si registra una fila di veicoli lunga molti chilometri a partire da Capoterra. Anche chi proviene da Cagliari ha riscontrato notevoli disagi: si cammina a senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi di legge.