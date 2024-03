Assemini, i lavori per la Pedemontana sono in dirittura d’arrivo

La conclusione dei lavori sotto la Pedemontana è in dirittura d’arrivo: aperto un varco provvisorio per il passaggio delle automobili che permette, ad andatura lenta e molto prudente, il transito dei veicoli. A darne notizia è il primo cittadino Mario Puddu. Stop imminente, quindi, ai tanti disagi registrati in questi mesi: il tratto della Provinciale 92 sottostante la Pedemontana è stato interessato da lavori necessari per abbassare la quota stradale. Da ottobre la trafficata arteria ospita il cantiere incaricato di recuperare l’altezza mancante rispetto al ponte. I lavori si sono protratti più del previsto a causa della condizione del substrato stradale che non consentiva di garantire la sicurezza dei mezzi in transito.