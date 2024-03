A Selargius il fuoco divora i mobili dello storico ex mobilificio Carma: i danni sono ingenti

A Selargius, in via Lazio, un incendio ha creato gravi danni all’ex mobilificio Carma. Le fiamme, stando alle testimonianze di alcuni clienti del vicino discount, che hanno dato l’allarme, sono partite dall’area esterna e si sono propagate rapidamente nel magazzino interno, dove erano accatastati vari mobili della società che, da tempo, si è trasferita sulla Ss 554 a Quartu. Nel giro di pochi minuti sono piombate due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, grazie al prezioso supporto di un’autopompa ed un’autobotte, hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile e l’area circostante. Le operazioni sono durate circa due ore e, naturalmente, sono stati anche avvisati i proprietari della struttura, che si sono precipitati sul posto anche per fare la triste conta dei danni, che sembrano essere ingenti.

Non si tratta, stando a quanto trapela, di un atto doloso. Non è stata infatti trovata nessuna traccia che possa far pensare a un incendio provocato volutamente.