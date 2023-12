Assemini, fine anno con sorpresa: il 29 dicembre Rosa Chemical superstar in piazza Sant’Andrea

Assemini – Rosa Chemical in piazza Sant’Andrea per salutare il 2023 a suon di musica, maxi spettacolo in città: oltre al rapper nazionale, elfi, Babbo Natale e tanti altri artisti per le vie del centro abitato. Il conto alla rovescia è già iniziato, manca veramente poco per entrare nel pieno dei festeggiamenti e uno dei centri più grandi della Città Metropolitana di Cagliari si appresta a viverlo nel migliore dei modi: spettacoli e intrattenimenti offerti ai cittadini dal Comune, dalle associazioni e dai commercianti. Tanti gli appuntamenti in programma,

domani la “Parata di Natale”. “Si parte alle 16 dalla via Coghe e seguendo la carovana festosa tra la via Cagliari, via Carmine, Corso America, via Sardegna e gran finale in piazza Sant’Andrea, con Babbo Natale, gli elfi, e le mascotte più amate dai bambini” comunica il primo cittadino Mario Puddu.

“Mentre il 29 dicembre, grande appuntamento in piazza Sant’Andrea, ‘Aspettando il Capodanno’ con l’esibizione di Rosa Chemical e tanti altri artisti, per vivere un momento di svago nella nostra cittadina”.