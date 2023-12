Meteo Casteddu, tempesta di vento e rischio mareggiate sulla Sardegna: crollano le temperature

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 21 dicembre 2023. L’Isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno molte nubi con deboli piogge. I venti saranno moderati e il mare molto agitato. Vediamo nello specifico consultando i dati degli esperti di “3Bmeteo”: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità sarà in graduale attenuazione nel corso della giornata, con assorbimento dei fenomeni. Sono previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Ovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Il mare sarà agitato per tutta la giornata come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con aumento della nuvolosità dalla sera e precipitazioni nella notte. Soo previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà agitato E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro l’intera giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque una giornata umida con deboli piogge e temperature in ulteriore calo. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di “Meteo Casteddu”. Buon venerdì e buon ascolto con Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.