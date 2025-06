Nella parte vecchia del camposanto il problema è particolarmente accentuato e sottolineato da tanti che, nei momenti di visita ai loro cari, hanno notato l’incolta vegetazione.

Si deve attraversare la giungla secca per giungere in alcune parti della casa del riposo eterno per dare una carezza al loculo o per deporre un fiore o un omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile durante la vita terrena. Quello che più scuote i cittadini è la non cura di questi spazi che viene interpretata come una forma di non rispetto verso i defunti. Diverse sono le immagini che pubblicamente accompagnano i commenti a riguardo, come quello di una mamma che, quando si reca dal figlio, ripulisce dall’erba l’area limitrofe al loculo. Nessuna richiesta viene avanzata alle istituzioni di competenza se non quella di avere più premura verso il decoro degli spazi invasi dalle erbacce, in modo tale da restituire la giusta presenza al luogo che segna il doloroso e difficile trapasso che per i cari dei defunti è il simbolo di un amore che, nemmeno dopo la morte, mai cesserà.