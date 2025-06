Il raduno, organizzato dal Lions Club Cagliari Monte Urpinu, in collaborazione con l’Associazione Automoto d’epoca Sardegna, ha consentito agli equipaggi di effettuare una visita presso la Casa di Accoglienza Lions, dove si è tenuta una conferenza di presentazione che ha aperto la giornata e di proseguire, poi, per l’abitato di Monserrato, dove gli equipaggi hanno potuto effettuare le visite alle case-museo campidanesi esponendo inoltre i propri veicoli nella Via Del Redentore.

Nel video l’intervento del Presidente di Casa Lions Romano Fischetti e della Direttrice Carla Mirigliani, che hanno illustrato l’organizzazione e le finalità dell’importante struttura di accoglienza che offre ospitalità ai pazienti ambulatoriali oncologici, ai trapiantati d’organo, a pazienti affetti da importanti patologie ed ai loro

accompagnatori, con 27 camere ed un’area comune dove poter cucinare e trascorrere la giornata, per poter dare un contributo all’intera comunità, in un’atmosfera di grande affetto e disponibilità da parte di

tutto il personale nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.

Il Presidente dell’Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna, Sandro Casciu, ha sottolineato l’importanza della partecipazione all’evento e la possibilità di contribuire alla divulgazione degli scopi e delle finalità di Casa Lions mediante i propri soci.

L’assessora alla Cultura ed al Turismo del Comune di Monserrato, Emanuela Stara, ha evidenziato inoltre l’importanza della partenza delle autovetture d’Epoca da Casa Lions per la partecipazione all’ Evento “Portalis Obertus” a cui si è voluto dare, in questa edizione, anche un aspetto sociale oltre che tradizionale e culturale ed ha posto in evidenza l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Monserrato con il contributo della Fondazione di Sardegna, il supporto della Pro Loco di Monserrato e dell’Associazione degli enti locali per lo spettacolo.

La presidente del Lions Club Monte Urpinu, Maria Felicina Atzeri, ha illustrato lo scopo dell’evento, realizzato per contribuire alla raccolta fondi per un “Service Umanitario”. Il Referente Paolo Lai, organizzatore dell’evento, ha posto in evidenza la significativa sinergia con il Comune di Monserrato, l’Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna, insieme all’impegno profuso dai soci del Lions Club Monte Urpinu, Antonio Serra e Lucia Mureddu, con i quali è stato realizzato l’evento.

Una manifestazione che ha unito l’impegno per il sociale, la passione per il motorismo storico e la valorizzazione delle tradizioni del territorio.