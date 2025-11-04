E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Bruno Mossa
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Azzurra con Stefano,
Andrea con Gianluigi, Michelle con Alessio, Nello con Eleonora,
Sofia con Michele e gli adorati nipoti Aurora e Francesco.
I funerali avranno luogo Mercoledì 5 Novembre alle ore 11.00
nella Parrocchia Santa Lucia in Assemini
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino