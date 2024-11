Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini – Botti e fuochi d’artificio fanno infuriare i residenti: “Sembrano bombe”. Animali impauriti, cittadini buttati giù dal letto, “per quanto tempo ancora dobbiamo sottostare a questi giochi di un paio di imbecilli che si divertono a scoppiare cose che sembrano vere e proprie bombe?”. Illuminano il cielo, i fuochi d’artificio partono dalla zona della piscina comunale, uno tra i luoghi prediletti da chi ha voglia di festeggiare come a Capodanno. Non solo: petardi e botti talmente forti che vengono paragonati a un ordigno bellico. “Ormai è diventata un abitudine a tutte le ore della notte” spiega un residente, “dobbiamo svegliarci presto per lavorare, vorremmo dormire” esprime un altro. Una usanza ben nota in città, al calar del sole non sono rari botti e fuochi d’artificio che, oramai, esasperano da tempo chi non ha voglia di festeggiare tutto l’anno. La problematica è già stata presa in carico dalle istituzioni di competenza, sindaco e forze dell’ordine sono al lavoro per arginare il fenomeno, meno semplice è, però, individuare gli autori delle deflagrazioni che, dopo aver acceso la miccia e fatto saltare in aria tutto l’arsenale a disposizione, vanno via, magari cambiando zona. E lo spettacolo rumoroso inizia, nuovamente. A terra rimangono i resti, nei cuori di anziani, soggetti fragili e animali il terrore e per tutti gli altri la rabbia di una notte, l’ennesima, trascorsa a suon di botti.