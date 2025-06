Al Dog Hotel si saluta il piccolo quattro zampe con una triste storia alle spalle e si spalancano le porte di una casa, di una famiglia speciale pronta a dare e ricevere tanto amore. Un angelo con la coda per il suo padrone al quale è bastato uno sguardo per capire che Ugo doveva andare a casa con lui: ed è così che è scattata la scintilla che ha permesso all’uomo e all’animale di iniziare un nuovo percorso insieme. Una pet teraphy amplificata perché Ugo è stato in canile per un anno: niente gli è mancato comprese le coccole e le cure che il personale offre con cuore e professionalità ogni giorno, ma una casa e una famiglia tutta per lui sono tutto ciò che ogni randagio sogna. E chi ha adottato Ugo ha senza dubbio una marcia in più. “Un magico incontro” insomma, come ha descritto il Dog Hotel, una storia di amore e condivisione reciproca che genererà solo benefici a entrambi i protagonisti.

Non un cagnolino comprato bensì preso dal canile: così ha fatto il nuovo padrone di Ugo, un gesto che merita sempre un applauso considerati quanti animali ogni giorno vengono abbandonati o maltrattati. E Ugo saprà essere riconoscente per questa grande opportunità poiché dovrà proteggere, stimolare e aiutare il suo amico che, grazie alla coda sempre in movimento, avrà un motivo in più per trascorrere le giornate serenamente e colme di stimoli importanti.