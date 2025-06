È stato necessario il tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, per riportare alla calma una situazione di violenza domestica che stava rapidamente degenerando. La scorsa notte, infatti, una pattuglia è stata inviata in pieno centro dopo alcune segnalazioni allarmate dei residenti, che avevano udito urla provenire da un’abitazione.

I militari hanno individuato un trentaseienne disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di agitazione, che non si esclude potesse essere dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, in preda a una crisi di gelosia, stava inveendo contro l’ex compagna con aggressività e minacce, e, invece di abbassare i toni, ha reagito violentemente nei confronti dei carabinieri che avevano chiesto le sue generalità per procedere all’identificazione.

Dopo un breve momento di concitazione, i militari sono riusciti a bloccare e immobilizzare l’aggressore, evitando così che qualcuno rimanesse ferito e riportando la situazione sotto controllo. Il trentaseienne è stato quindi dichiarato in stato di arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia.

L’uomo rimarrà lì fino all’udienza di convalida, prevista nella mattinata di domani dinanzi al Tribunale di Cagliari.