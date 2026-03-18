Assemini perde un pezzo fondamentale della sua vita sociale e culturale. È scomparsa prematuramente l’artista è promotrice di eventi Paola Cao.

Paola ha dedicato tutta la sua vita all’arte e alla bellezza al fine di trasmetterla agli altri con professionalità e umiltà tipica delle persone di valore. Sono tantissime le persone incredule di fronte a questa perdita e che in queste ore si stringono alla famiglia in un grande e affettuoso abbraccio.

Commovente il post dedicato dal fratello Adriano: “Posso dire che non è giusto? La scomparsa di una persona amata non è mai accettabile, è difficilissimo trovare le giuste parole ed è impossibile convivere con la tua assenza. Una sorella piena di vita col sorriso sempre pronto e con un cuore immenso, ti ricorderò come una donna che chiedeva amore e con una smisurata voglia di amare ma soprattutto dotata di una straordinaria capacità creativa. Non eri solo una sorella, eri la mia consulente artistica, ogni volta che la mia misera vena creativa era in crisi arrivavi tu con i tuoi preziosi consigli. Posso dire a gran voce che ho avuto il piacere di aver vissuto con una splendida sorella e con una grande artista”.

L’ultimo saluto a Paola di terrà domani, giovedì 19 marzo, alle ore 15:30 nella parrocchia di San Pietro in Assemini