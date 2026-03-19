Sacchi neri e addirittura valigie sono gli scarti accumulati, nonostante le numerose azioni messe in atto dal nucleo di vigilanza ambientale i furbetti della spazzatura continuano ad agire.

È accaduto due giorni fa in via della Musica, uno dei tanti habituè che ha reso quell’angolo di strada una discarica a cielo aperto. Ma le fototrappole sono sempre in azione e, anche in questo caso, l’atto illecito è stato punito come la legge prevede.

Soddisfatti i cittadini della “battaglia” messa in campo dal Comune, stanchi di vedere la città deturpata da chi non rispetta la raccolta differenziata.

“Giusto così”, viene osservato.

La collaborazione tra residenti e istituzioni è un passo fondamentale per arginare gli incivili: tante le segnalazioni pubbliche e private che denunciano chi, dove e quando viene messo a segno un colpo contro l’ambiente e il bene di tutti. “Nel litorale zona Costa degli angeli continuano a scaricare spazzatura e ingombranti” segnala un cittadino: non passerà inosservato nemmeno questo caso, l’obiettivo, infatti, è quello di smascherare illeciti e autori dei reati.