Quasi 50 veicoli in meno di due minuti, grande affluenza nell’ora di punta nell’Asse Mediano. Le auto sfrecciano ad altissima velocità nell’asse mediano dove gli svincoli sono a raso e irregolari, strada sulla quale il sindaco Zedda nelle sue tre legislature (la terza da quasi un anno) non è mai intervenuto se non piazzando un autovelox che è spento da anni.

Una strada continuamente trafficat dove, insieme a Viale Marconi, avviene il 10 per cento degli incidenti all’anno.

Quasi ogni giorno leggiamo notizie di tamponamenti e incidenti, che oltre a mietere vittime generano code chilometriche che bloccano la giornata di centinaia di cittadini.

Alla base di questo dato sicuramente c’è una guida caotica dovuta ai continui cambi della viabilità , per esempio Viale Marconi che è diventata a senso unico, ma anche l’attenzione degli automobilisti occupa una fetta importante della torta.