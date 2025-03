Sono tutti sardi i componenti del commando che nel tardo pomeriggio di ieri, al suono di “ajò”, ha assaltato due portavalori in Toscana. Dieci, forse undici uomini, ai quali senza interruzione stanno dando la caccia tutte le forze di polizia che stanno indirizzando le ricerche proprio in Sardegna.

Un commando armato, composto interamente da individui con accento sardo, come raccontano i filmati recuperati finora, che ha utilizzato armi da guerra ed esplosivi, annientando i sofisticati sistemi di sicurezza dei mezzi blindati, portando via circa tre milioni di euro e lasciando dietro di sé veicoli in fiamme e una scena da film d’azione.

Il metodo utilizzato ricalca alla perfezione altre rapine avvenute in Sardegna negli ultimi anni.