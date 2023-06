Assalto al castello e costumi medievali: a Sanluri torna “Sa Batalla”

Sanluri – Prende il via la 13sima edizione de “Sa Battalla del 1409”: la città si prepara per rievocare il conflitto in cui cittadini e soldati lottarono in nome della libertà. È tutto pronto nel centro del Medio Campidano che questo fine settimana farà un tuffo nel passato: nel medioevo esattamente. Il castello è stato fortificato per contrastare l’assalto dei nemici e nel campo di battaglia sono in corso gli ultimi preparativi per ospitare circa 400 combattenti. Oggi si dà il via alle ore 18 con il Consiglio Comunale solenne al castello, a seguire convegno scientifico universitario e alle 21.30 concerto di Nemos e Balentia. Domani sarà allestito l’accampamento medievale al parco con tante attività e mostre su armi e costumi a San Rocco.

Alle ore 18.30, giro per le targhe dei feudatari del borgo e alle 19 la sfilata del grande corteo medievale per le vie cittadine. Alle 20.30 al castello, convegno pubblico del divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, che sta preparando una puntata di Freedom, e a seguire, ore 22, il concerto delle orchestre di Sanluri e del territorio.

Domenica, dalle 18, lo scontro nelle campagne e alle 19.30 lo scontro davanti al Castello con centinaia di arcieri, cavalieri, armigeri.