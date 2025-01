La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni, residente nel comune, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati commessi a Quartu Sant’Elena tra il 2017 e il 2021.

Rintracciato e fermato presso il suo domicilio, l’arrestato è stato condotto presso il Comando per l’espletamento delle formalità di rito e successivamente tradotto alla Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.