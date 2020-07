Arredi speciali e colori vivaci, nuovo look per piazza della Libertà a Sestu

Nuovi arredi speciali e colori per piazza della Libertà a Sestu: da delle semplici ruote di gomma, l’associazione Mezcla Intercultura è riuscita a realizzare delle bellissime fioriere che, anche con l’aiuto dei cittadini, hanno abbellito con un tocco di originalità la piazza. Il progetto è stato iniziato nei primi mesi dell’anno e ha come obbiettivo quello “di creare uno spazio e un tempo di condivisione ricreando momenti di collettività in cui ci si riappropria di se stessi e del territorio in cui si vive, sentendosi parte attiva di tutto il processo” . Un percorso di crescita e di relazione insomma, partendo dai laboratori, occasione per sperimentare con differenti tecniche di espressione artistica e utilizzo dei materiali, fino ad arrivare all’arte urbana e partecipazione attiva nella valorizzazione del proprio territorio. “Durante la permanenza in piazza – scrive l’associazione – abbiamo ricevuto l’invito da altri compaesani per proseguire questo progetto in altre zone del paese, qualcuno ha pensato anche di organizzare una colletta per finanziare in parte il progetto futuro, questo non può che farci enorme piacere, perché siamo convinti che collaborando e condividendo un progetto, si potrà regalare tanto al nostro paese, perché da soli non siamo nessuno, insieme si diventa il paese che ci piace”.

Il progetto è stato patrocinato dall’amministrazione comunale.