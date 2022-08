Arrampicatore milanese scivola nelle campagne di Villacidro: salvato dopo 3 ore da dieci soccorritori

Brutta disavventura nelle campagne di Villacidro, non distante dalla diga del rio Coxinas, per un arrampicatore milanese di 37 anni. L’uomo è caduto proprio durante un’arrampicata e, forse a causa di una frattura ad una gamba, non è riuscito a rialzarsi. Il suo compagno ha subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati dieci soccorritori del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. L’allarme è scattato alle 19:20 e solo dopo tre ore, verso le ventidue, il malcapitato è stato raggiunto e messo in salvo. I soccorritori, infatti, l’hanno stabilizzato e imbarellato, poi l’hanno trasportato con la portantina sino alla strada, dove lo attendeva l’ambulanza della Livas di Gonnosfanadiga.

Il recupero dell’uomo, a causa del terreno particolarmente impervio, è stato particolarmente difficoltoso.