Terremoto all’Arpas, lavoratori in rivolta: domani sit in a Cagliari

Scontro all’Arpas. Domani dalle ore 15 alle ore 17 nella zona davanti alla sede dell’agenzia regionale di via Contivecchi 7 a Cagliari, è previsto un sit- in dei lavoratori per protestare contro le decisioni unilaterali prese dal Direttore Generale.

“La direzione generale ha interrotto la trattativa con un atto unilaterale e questo ha scatenato la reazione dei lavoratori, tutti contrari a questa impostazione, che hanno dato vita a un’assemblea molto partecipata”, spiega Roberta Gessa della Fp Cgil. Domani il sit in. Prevista la partecipazione di circa 200 lavoratori. La manifestazione organizzata da Fp Cgil, Uil Fpl e Rsu Arpas.