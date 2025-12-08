Arbus, lungo il cammino di Santa Barbara giace una discarica di vasche idromassaggio: sono ben 6, scattano i sigilli da parte della Forestale. Un ennesimo sfregio alla natura, al bene di tutti, scambiato per discarica da uno o più incivili. E poco importa se il luogo scelto per disfarsi degli arredi da bagno è una tappa del cammino di Santa Barbara, precisamente un’area pic-nic dedicata al ristoro e a un pò di relax, le vasche stazionano nel terreno e, con esse, anche altro materiale scartato. “Speriamo venga presto rimosso e i costi addebitati al responsabile” spiega un lettore di Casteddu Online che ha inoltrato la segnalazione alla Redazione, “nel frattempo assistiamo inermi all’ennesimo atto ai danni dell’ambiente”.