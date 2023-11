Arbus, 15 giorni di cure al prof aggredito dal papà di un alunno: testata choc per un rimprovero

Quindici giorni di cure per le ferite riportate in seguito alla testata ricevuta dal padre di un suo alunno. Pierpaolo Scanu, 56 anni, docente di matematica all’Alberghiero di Arbus, dovrà trascorrere le prossime due settimane tra cerotti, pomate e medicine. L’aggressione per un rimprovero, fatto durante una lezione. Il genitore è piombato a scuola ed è andato subito alla caccia di Scanu, riuscendo a trovarlo nel giro di pochi minuti e aggredendo. Dopo la forte testata, data alla testa del prof, l’ha lasciato esanime per terra e se n’è andato.

I carabinieri si Villacidro attendono Pierpaolo Scanu. È infatti il prof che deve formalizzare la denuncia per aggressione. I militari, però, stanno valutando di fare partire comunque una denuncia, nei confronti del papà violento, per interruzione di pubblico servizio.