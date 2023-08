Arborea, viali alberati sfregiati dai parassiti: ecco il preparato biologico per salvare le piante

Arborea – Un preparato biologico da distribuire sulle superfici per salvare le piante caratteristiche del luogo: i vertici regionali hanno partecipato a un tavolo tecnico per la difesa fitosanitaria delle piante forestali. Le foglie gialle, i rami spogli che di certo non godono di buona salute a causa del lepidottero che, velocemente, ha compromesso i viali alberati che da sempre accompagnano cittadini e visitatori lungo i viaggi in direzione del centro dell’Oristanese. Per combattere il parassita infestante sono scesi in campo il Corpo Forestale, Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura, Agris, Forestas, Province che si sono riuniti martedì scorso per la difesa fitosanitaria delle piante forestali. Coordinato dall’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, anche la sindaca Manuela Pintus e gli esperti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, che nelle scorse settimane si sono occupati di effettuare diversi sopralluoghi insieme ai rappresentanti della Laore, della Cooperativa Produttori e del Comune di Arborea, hanno partecipato alla riunione.

Tra i punti agli ordini del giorno è stato esaminato anche quello relativo all’attacco del lepidottero Lymantria dispar sulle piante di Eucalipto. “È stato fatto il punto della situazione e sono state esaminate alcune azioni da porre in campo.

Si è stabilito di valutare – spiega Pintus – l’impiego di un preparato biologico a base di Bacillus thuringiensis (subspecie kurstaki), da distribuire sulle superfici di eucalipto.

Questo intervento è in linea con quanto già messo in atto con carattere straordinario per la lotta agli insetti defogliatori che attaccano le sugherete della Sardegna”.

L’impiego del prodotto biologico a base di Bacillus thuringiensis sarà programmato nei mesi in cui il lepidottero si trova nella fase larvale, stadio in cui il Bacillus agisce, con ogni probabilità a partire dal prossimo mese di maggio.

“Attualmente diversi eucalipti hanno ripreso a germogliare e il Tavolo tecnico ha sottolineato il massimo impegno a porre in campo tutte le azioni necessarie a preservare un patrimonio forestale che per Arborea rappresenta anche un importante presidio a tutela delle coltivazioni locali”.