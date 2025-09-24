Arborea, incendio al maneggio: morti 6 cavalli e un puledrino. Anche il cane della proprietà purtroppo non si è salvato. Alte le fiamme che in poco tempo hanno divorato parte della struttura Horse Country. Come ha reso noto il Comune amministrato da Manuela Pintus, l’incendio si è sviluppato nel corso delle prime ore del pomeriggio. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco il rogo è stato spento e sono partite le operazioni di bonifica. Salvati da morte certa altri esemplari che sono stati presi in consegna prima che le fiamme arrivassero anche ai loro box.