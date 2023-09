Aprono le vendite per gli eventi autunnali dedicati alle famiglie a Palazzo Doglio

Palazzo Doglio accoglie l’autunno con una serie di imperdibili appuntamenti dedicati ai bambini e le famiglie: si partirà con lo spettacolare show “Le Mille Bolle Magiche” (21 Ottobre), e si proseguirà con due “terrificanti” appuntamenti per festeggiare la settimana più paurosa dell’anno: “L’Halloween dei bambini” (29 ottobre) e lo spettacolo teatrale “La Famiglia Transylvania”(4 novembre).

Sabato 21 ottobre Teatro Doglio sarà il palcoscenico dello spettacolo dedicato a tutta la famiglia “Le Mille Bolle Magiche”, un grande family show che nasce dalla produzione “GazillionBubble Show” di Fan Yang, il più grande artista di bolle di sapone al mondo e detentore di molti Guinnes dei Primati.

Domenica 29 Ottobre, la Corte di Palazzo Doglio si animerà ancora una volta con una festa pensata per i più piccoli: l’“Halloween dei bambini, la leggenda del Kraken”. Sarà una serata all’insegna dell’avventura, con i Superanimatori, in un’edizione speciale che promette emozioni mai viste prima! Un veliero arenato in corte, lo spettacolo del fuoco e un’invasione di pirati zombie sono solo alcune delle novità dell’edizione 2023!

Sabato 4 Novembre, “La famiglia Transylvania” si trasferirà a Cagliari in occasione del fine settimana di Halloween. La trama dello spettacolo campione di incassi in tutta Italia che animerà Teatro Doglio con due repliche, alle ore 15.30 e alle ore 18 nella sua unica data in Sardegna, vedrà Jack Tripper, un buffo e fifone aristocratico Italo-inglese, invitato insieme a sua moglie Amanda in uno sperduto castello in Transilvania per conoscere la famiglia di Ella, fidanzata e promessa sposa del figlio Finn. Jack si scontrerà con una serie infinita di simpaticissimi e maldestri mostri pasticcioni: l’incontro-scontro tra le due famiglie vi farà morire…dal ridere ovviamente!!

I biglietti per “Le Mille Bolle Magiche”, “L’Halloween dei bambini” e “La Famiglia Transylvania” sono in vendita sul sito di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari.

Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428