Appello a Radio Zampetta Sarda, una casa per Lillo e Milo

L’ APPELLO DI VALENTINA A RADIO ZAMPETTA SARDA: ” NON VOGLIO VEDERE MORIRE ANCHE LORO”. UNA CASA PER LILLO E MILO.

CONTINUIAMO A PROPORVI L’ ADOZIONE DI QUESTI 2 MICINI DI 5 MESI E MEZZO.

LA SITUAZIONE È DECISAMENTE DRAMMATICA!

VIVONO IN UN GIARDINO DAL QUALE ESCONO, E POSSONO ESSERE ATTACCATI DAI CANI DEI VICINI O INVESTITI.

Segue l’ appello di Valentina :

“Loro sono Lillo e Milo, due fratellini orfanelli di 5 mesi.

Sono 2 di 6 fratellini rimasti in cerca di una casetta che li salvi dalla strada. Per ora stanno in un giardino dove io mi prendo cura con cibo e qualche copertina calda, ma con tutte le avversità che la strada porta sono in serio pericolo, in quanto vicino al giardino ci stanno cani pericolosi, tanto è vero che i gatti che vengono qui purtroppo hanno sempre vita breve, perché vengono investiti o la maggior parte uccisi dai cani.

Il mio è un grido d’aiuto, aiutatemi a salvarli la vita non voglio vedere anche loro morire.

Sterilizzazione a mio carico.

Info al +39 349 275 9411

