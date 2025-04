Ancora diversi c punti da chiarire sulla morte di una donna di 89 anni, Isabella Ailandi Tregnaghi, trovata senza vita nel suo appartamento del centro di Trieste, in via delle Beccherie. La donna presentava una profonda ferita alla gola.

L’allarme è stato dato ieri attorno alle 13 dalla figlia della vittima che avrebbe visto l’anziana madre a terra, guardando da remoto le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione. Le forze dell’ordine hanno fermato una donna, Erika Podmenich, triestina di 58 anni, che aveva provato a fuggire al loro arrivo.

Stando ad una prima ricostruzione, sembra che le due donne si conoscessero anche perché non risulta alcun segno di infrazione sulla porta di casa. Il delitto potrebbe essere legato a questioni economiche fra le due donne, ma tutto è al vaglio degli inquirenti.