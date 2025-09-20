Ecco l’appello della famiglia:

“Era a bordo della sua Ford Puma Azzurra, targata GS 269 GV. SE VEDETE O TROVATE DIEGO, CONTATTATE UNO DEI FAMILIARI Deborah 3461035556

Luciano 3934215086 Mamma Pina 3488969975 Papà Piero 3334392368”.

Diego Lai, l’appello di amici e parenti: “Torna a casa”. Ore di apprensione per l’uomo che da ieri è sparito da Cagliari: era stato a un funerale. Due giorni fa il suo ultimo post su Facebook: “Sono andato da lui.Un abbraccio Un gesto. Silenzio. Ma in quel momento, parlavano solo l’anima…e il mio cuore.(D.)”.L’appello per ritrovare l’uomo è scattato questa mattina: è scomparso verso le 16, si trovava nella chiesa di San Carlo Borromeo e si è allontanato a bordo della sua vettura, una Ford Puma Azzurra. “Muoviti a rientrare a casa” scrive affettuosamente un amico sui social.