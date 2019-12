Anni di minacce e botte alla compagna, 32enne di Riola Sardo finisce in manette

Due anni di maltrattamenti, spesso sfociati in violenza, nei confronti della convivente, “stroncati” grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Oristano. Sono stati loro, dopo l’ordinanza firmata dal gip del tribunale, a stringere le manette ai polsi di un operaio di 32 anni di Riola Sardo. Un “inferno” che ha stravolto l’esistenza della donna. Non solo: durante le indagini svolte dai militari è emerso che l’uomo, dal 2014 al 2016, ha anche minacciato la sua ex convivente pur di ottenere soldi. Il trentaduenne, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Oristano.