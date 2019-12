Cagliari, tutti pazzi per Carlo Verdone: folla di fan al T Hotel

Carlo Verdone fa boom a Cagliari, tantissimi fan assiepati dentro e fuori dal T Hotel pur di vedere il famosissimo attore e regista romano, in città per ritirare il premio alla carriera offerto dall’associazione culturale L’Alambicco. Alla “serata di gala”, però, non tutti hanno potuto partecipare: l’ingresso, ovviamente gratuito, era solo su prenotazione, e in tanti hanno potuto vedere da lontano il loro mito mentre attraversava il corridoio per andare nella sala con circa duecento posti a sedere. Tutti, o quasi, con in mano uno smartphone, ma c’è anche chi è arrivato con foglio di carta e penna per un tanto classico quanto “antico” autografo con dedica. L’arrivo di Verdone in città si sapeva già da settimane, ma tanti cagliaritani e sardi curiosi non hanno saputo che era necessario prenotarsi. Tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi una delle sedie in ultima fila c’è il nostro lettore Marcello D., cagliaritano di quarantacinque anni.

“Ho visto che un po’ delle persone arrivate per vedere Verdone sono dovute restare fuori dalla sala, e poi se ne sono andate dispiaciute. È comprensibile, anche perchè non sappiamo quando il nostro mito tornerà a Cagliari”.