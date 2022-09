Angoscia per Mauro Pitzalis, il 31enne di Nurri sparito nel nulla: “Speriamo di trovarlo vivo”

Sette giorni di pieno mistero a Nurri per la scomparsa di Mauro Pitzalis, il 31enne, operaio, sparito nel nulla. Di lui, sinora, è stata ritrovata solo l’automobile, lasciata parcheggiata in via Tirso, in una zona periferia del paese. Poi, nient’altro: cellulare irraggiungibile, nessuna pista in particolare seguita dagli investigatori. Le ricerche sono state ufficialmente sospese, la task force composta da volontari, associazioni e semplici cittadini, imbastita nei giorni successivi alla sua sparizione non ha dato nessun esito. Pitzalis non si era mai allontanato e la sua vita è sempre stata regolare: il lavoro in un’azienda di Orroli specializzata nella costruzione delle grondaie, poi il ritorno la sera a casa, dai genitori.

È stato proprio il padre a sporgere denuncia ai carabinieri dopo due giorni di silenzio. Il sindaco di Nurri, Antonello Atzeni, è in contatto costante con la famiglia del trentunenne: “Sono molto provati e preferiscono restare in silenzio. Posso solo dire che tutti speriamo che sia vivo e che, presto, dia sue notizie. Tutta la comunità vuole riabbracciare Mauro”.